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  • Kurallara uymayınca cezayı yedi, bir de sitem etti: Sen maskeni hiç indirmiyor musun?
16 Kasım 2020 Pazartesi 16:26 | Son Güncelleme:

Kurallara uymayınca cezayı yedi, bir de sitem etti: Sen maskeni hiç indirmiyor musun?

Kurallara uymayınca cezayı yedi, bir de sitem etti: Sen maskeni hiç indirmiyor musun"
DHA

Bolu'da polis ekipleri tarafından maskesini düzgün takmadığı için ceza kesilen kişi, polis memuruna “Sen hiç indirmiyor musun maskeni?” diyerek sitem etti.

Bolu'da polis ekipleri tarafından yapılan koronavirüs denetimleri sırasında maskesini düzgün takmayarak ceze kesilen bir kişi, polis memuruna “Sen hiç indirmiyor musun maskeni?” diyerek sitem etti.

DHA'da yer alan habere göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde maske uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında maske takmayan, maskesini burnu açık şekilde takan, sigara içen ve yürürken bir şeyler yiyip içen vatandaşlara para cezası uygulandı. Bazı vatandaşlar, polisin ceza kesmesine tepki gösterdi.

"SEN HİÇ İNDİRMİYOR MUSUN MASKENİ?"

Bolu Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Harun Ö. de maskesini düzgün takmadığı için polisler tarafından durduruldu. Harun Ö., kendisine ceza uygulandığı sırada polislerle tartıştı. Harun Ö., yorulduğu için maskesini çıkardığını belirterek, polis memuruna “Sen hiç indirmiyor musun maskeni?” diye sordu. Polis de Harun Ö.'ye, "Dışarıdayken hiç indirmiyorum. Akşama kadar maskem takılı" diye cevap verdi. Harun Ö., kendisine ceza kesen polislere bağırdıktan sonra uzaklaştı.

Ekiplerin gün boyu kentin işlek caddelerinde denetimleri sürdüreceği öğrenildi.

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