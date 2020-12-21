Kurallara uymayanlar engelliye de engel!

Amasya Taşova’da yaşayan fiziksel engelli Murat Saraç, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in desteğiyle muayene olmuş ve kendisine skolyoz teşhisi konulmuştu. Pandemi öncesinde akülü sandalyesiyle sokakta dolaşabilen Saraç’ın yaşamı aylardır kısıtlı bir ev ortamında sürüyor. Engelli vatandaşların yaşadıklarına dikkat çeken Saraç, “Salgına karşı tedbir almayanlar yüzünden eve mahkûm kaldık. Engelli kardeşlerim gibi ben de sokağı çok özledim. Kurallara uyun, hem engellilere hem de kurallara uyan insanlara engel olmayın” dedi.

HAYATI BİR EVE SIĞDIRDI

AKŞAM’a konuşan anne Hikmet Çaba, “Oğlumun salgın hastalık öncesinde bir hayatı vardı. Şimdi hayatı mecburen bir eve sığdırdı. Bilgisayarı ve tabletiyle haşır neşir oluyor. Kurallara uymayan vatandaşlar yüzünden hastalığın çoğaldığını söyleyerek o güzel dünyasında insanlara mesaj vermek istiyor. Oğlum küçük şeylerle mutlu olmayı öğrendi. İnsanları da kendisi gibi biliyor” dedi.