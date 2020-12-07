Kuraklıkta Edirne 1'inci

Tüm yurtta yağışların normale kıyasla yüzde 49 azaldığı kasım ayında en fazla düşüş yaşanan il yüzde 96 ile Edirne oldu. Kurak bir yıl geçiren Anadolu’da kasım ayı yağışları normale göre yüzde 49 azaldı. Kent geçen ay 4 gün yağış aldı, bu yağışlarda metrekareye düşen yağış 4,4 kilogram olarak ölçüldü. 2018 yılı yaz döneminde metrekareye 172 kilogram, 2019 yılında 119 kilogram yağış düşen Edirne, bu yaz mevsiminde ise 50 kilogram yağış aldı. Bu yıl haziran ayında metrekareye 48 kilogram yağış alan kente temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında ise çok az yağış düştü.

TUNCA VE MERİÇ DE KURUDU



Edirne’de derelerden ve yağışlardan beslenen Tunca ve Meriç nehirlerinde de su seviyesi oldukça azaldı. Geçen yılın aralık ayına göre Meriç 2 ve Tunca 5 kat daha az seviyede akıyor.