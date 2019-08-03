Küpe sorgulama nasıl yapılır? Kurbanlık küpe sorgulama işlemleri...

Küpe sorgulama nasıl yapılır? merak edilen konular arasında yer alıyor. 2019 yılı Kurban Bayramının yaklaşması ile birlikte vatandaşlarında en çok merak ettiği konuların başında Kurban Bayramında kesilecek hayvanların küpe numaralarını sorgulamak oluyor. Küpelenmeyen ve kayıt edilmeyen hayvanların bir işletmeden başka bir işletmeye hareket ettirilmiyor. Küpe sorgulama nasıl yapılır? diye merake denler için yanıtı kurbanlık küpe sorgulama işlemleri haberimizde yer alıyor..

KURBANLIK KÜPE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Ülkemizde büyükbaş hayvanlar ile küçükbaş hayvanlar küpelenerek ulusal veritabanında kayıt altına alınmakta, mevcut kayıt sistemi vasıtasıyla hayvanların hareketleri ve hastalıkları izlenebilmektedir. Kayıt sisteminde kayıt altına alınan hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/ web sayfası hazırlanarak kullanıma açılmıştır. Söz konusu adresten hayvanın küpe numarası girilerek hayvan bilgileri sorgulanabilmektedir.

KÜPELEME HAKKINDA

Büyükbaş hayvanlar doğumlarından itibaren 3 ay içerisinde, küçükbaş hayvanlar ise 6 ay içerisinde ve doğdukları işletmeden ayrılmadan önce küpelenerek kayıt altına alınmaktadır. Bu süreleri aşılması durumunda cezalı küpeleme ve kayıt yapılmaktadır. Küpelenmeyen ve kayıt edilmeyen hayvanların bir işletmeden başka bir işletmeye hareket ettirilemez.

Hayvanların küpelenmesi ve kayıt altına alınmasındaki amaç, hayvan hareketlerinin kontrolünü sağlamak, hastalıklı hayvanların hareketini önleyerek hastalıkların yayılmasını önlemek ve dolayısıyla sağlıklı gıda elde ederek halk sağlığını korumaktır.

TÜRKVET Hayvan Kayıt sisteminde; hayvanların bulunduğu işletme, işletme sahibi, işletmenin bulunduğu adres, tür, ırk, cinsiyet bilgileri ile doğum, hareket ve ölüm tarihi bilgileri tutulmaktadır.

Yetiştiriciler, işletme bilgilerini, işletmelerinde doğan- ölen, işletmelerine gelen- ayrılan hayvanları, İl/İlçe Müdürlüklerinden temin edebilecekleri işletme kayıt defteri/formuna veya bilgisayar ortamında hazırlayacakları forma kaydetmek ve İl/İlçe Müdürlüklerine bildirmek zorundadır.

Büyükbaş hayvanların il içi sevklerinde hayvan pasaportu, küçükbaş hayvanların il içi sevklerinde nakil belgesinin hayvanların beraberinde bulundurulması zorunludur. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların iller arası sevklerinde hayvanların muayene kontrolünden sonra bu belgelere istinaden düzenlenen Veteriner Sağlık Raporu gereklidir.