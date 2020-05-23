Kumar oynarken yakalandılar: 57 bin lira para ceza kesildi

Jandarma ekipleri, Yapıntı Mahallesi'nde zeytinlik bahçesi içerisindeki bir evde K.G. ve M.S.İ.'nin kumar oynattığı ve akşam kumar oynamak için toplanılacağı bilgisine ulaştı. Adrese gece 23.00 sularında yapılan baskında, M.A.S., A.Y., O.S., S.İ., M.P., S.Ç., İ.K., A.V., K.Ç., B.Y. ve E.E., suçüstü yakalandı. Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan M.S. İ. olay yerinde yakalanırken, diğer suç ortağı şüpheli K.G.'nin ise arandığı bildirildi.

Operasyon sırasında masada bulunan iskambil kağıtları, okey taşları, yaz-boz kağıtları ile 2 bin 365 lira paraya el konuldu. Yakalanan 13 kişiye 5326 sayılı kanunun 34’üncü maddesi gereği kişi başı bin 225 liradan toplam 15 bin 925 lira; sosyal mesafe ihlalinden, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282’nci maddesi gereği 3 bin 150'şer liradan toplam 40 bin 950 lira, kapalı alanda sigara içen 1 kişiye 187 lira olmak üzere toplamda 57 bin 62 lira idari para cezası uygulandı.

(DHA)