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  3. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan turizmde yeni normale geçiş açıklaması
10 Haziran 2020 Çarşamba 20:34 | Son Güncelleme:

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan turizmde yeni normale geçiş açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan turizmde yeni normale geçiş açıklaması

Son Dakika Haberleri.. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "(Turizmde yeni normale geçiş) Temmuz itibarıyla açılmayı hedefleyen tesislerin hepsinin açılacağını düşünüyorum."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,turizmde yeni normale geçişe ilişkin, "Temmuz itibarıyla açılmayı hedefleyen tesislerin hepsinin açılacağını düşünüyorum." dedi.

AA'nın aktardığı habere göre, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Önceliğimiz bütün ülkelerle hava trafiğini başlatmak." dedi.

TURİZMDE SERTİFİKASYON

Bakan Ersoy, "Avrupa'da bu işi bu kadar düzgün ve güvenilir şekilde yapan ilk ülke Türkiye" diye konuştu.

TURİZM

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "İç pazarda hareketlilik şu anda yüzde 45'lere geldi. İç turizm açısından bakarsanız çok iyi" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy "Galata Kulesi'nin içindeki kapalı alanı boşaltıp müze haline getiriyoruz." dedi.

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Ersoy "Mahkemenin kararından sonra turizm açısından endişelenmem. Biz onun çözümünü buluruz." diye konuştu.

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