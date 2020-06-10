Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan turizmde yeni normale geçiş açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,turizmde yeni normale geçişe ilişkin, "Temmuz itibarıyla açılmayı hedefleyen tesislerin hepsinin açılacağını düşünüyorum." dedi.

AA'nın aktardığı habere göre, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Önceliğimiz bütün ülkelerle hava trafiğini başlatmak." dedi.

TURİZMDE SERTİFİKASYON



Bakan Ersoy, "Avrupa'da bu işi bu kadar düzgün ve güvenilir şekilde yapan ilk ülke Türkiye" diye konuştu.

TURİZM



Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "İç pazarda hareketlilik şu anda yüzde 45'lere geldi. İç turizm açısından bakarsanız çok iyi" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy "Galata Kulesi'nin içindeki kapalı alanı boşaltıp müze haline getiriyoruz." dedi.

AYASOFYA'NIN İBADETE AÇILMASI



Ersoy "Mahkemenin kararından sonra turizm açısından endişelenmem. Biz onun çözümünü buluruz." diye konuştu.