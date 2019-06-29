Kült film söz kalıbında geçen "kült" kelimesinin Latince kökeninin anlamı nedir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu Kült film söz kalıbında geçen "kült" kelimesinin Latince kökeninin anlamı nedir? ATV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Murat Yıldırım’ın yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı 29 Haziran Cumartesi günü sevenleriyle buluştu. Yine heyecan dolu dakikaların yaşandığı programda yarışmacı zorlayan sorular vardı. Birbirinden ilginç ve güzel soruların yaşandığı program internette en çok aranan konular arasında yerini alıyor.

A: Ekip biçme

B: Yıkayıp parlatma

C: Ezip geçme

D: Silip süpürme

Doğru Cevap: A Ekip biçme