Kulp terörünü PKK üstlendi, aileler HDP önünde

Terör örgütü PKK, Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’nde odun toplamaya giden köylüleri hedef alan saldırının kendileri tarafından gerçekleştirilen “sabotaj eylemi” olduğunu açıkladı. 12 Eylül günü Diyarbakır Kulp-Muş yolu üzerinde yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi 7 vatandaşın yaşamını yitirmesine, 10 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. Yaşamını yitirenlerin sivil olmadığı iddia edilen açıklamada, köylülerin “odun kesme bahanesiyle” örgüt üyelerinin bulunduğu bölgelere gönderilen “ajan-kontra” kişiler olduğu ileri sürüldü.

HDP SESSİZ KALDI

Saldırının ardından “Sorumluların bulunmasını yetkililerden talep ediyoruz” diyen HDP de, PKK saldırıyı üstlenince yeni bir açıklama yapmadı. Kulp’taki saldırıda şehit düşen orman işçilerinin aileleri ise dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle 3 Eylül’den beri HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ve sayıları 44’ü bulan aileleri ziyaret etti. Şehit düşen Siraç Yıldız, Ömer Yıldız, Abit Yıldız ve Ahmet Ay’ın aileleri, annelerle görüşme gerçekleştirdi. Abit ile Ömer Yıldız’ın kardeşi Münevver Yıldız, “Allah bize bu acıyı yaşatanların belasını versin. Yaşama sebebimizi kaybettik” dedi. Eşi 1994’te Kulp’ta teröristlerce katledilen Ziynet Yıldız da destek olmaya geldiklerini aktardı.

YILLARDIR TERÖRÜN HEDEFİNDEYİZ

Şehit olan Ahmet Ay’ın babası Kutbettin Ay, oğlu ve diğerlerinin sadece odun toplamaya gittiğini anlatarak, şöyle konuştu: “Bizim ciğerimiz yandı başkalarının ciğeri yanmasın. Ahmet çalışıp annesinin gözlerini tedavi ettirecekti ama şehit oldu. Allah bunları yapanları kahretsin. Bizler yıllardır terör örgütünün hedefindeyiz. 1993’te 3 dayımı katlettiler. Kayınpederimle birlikte 7 kişiyi kurşuna dizdiler. 1997’de evimi basıp 5 kişiyi katlettiler. Artık yeter.”