AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP'de kirli senaryoyla karşı karşıyayız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, siyasi skandala dönüşen ''Beştepe'ye giden CHP'li'' kumpası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları...

KENDİ YOL ARKADAŞLARINA KOMPLO KURAN ZİHNİYET

CHP'de tabi olan biten hiçbir şey bizi zerre kadar ilgilendirmez. Bunlar kendi partili arkadaşlarına komplo kuran, kendi kendini imha eden bir grup. Zaten biz ülkemizi, siyasetimizi düşünsek şu anki CHP yönetiminden daha iyi bir rakip bizim için olamaz.

KENDİ KENDİNİ İMHA EDEN PARTİ

Tekrar söylüyoruz sadece biz Cumhurbaşkanlığı makamı ve Cumhurbaşkanımızın ismini bu olaya dahil etmeye çalıştıkları için ve siyasetin onurunu düşündüğümüz için cevap verdik o kadar. Yoksa tek derdi iktidar olmak, iktidarını korumak isteyen bir parti için bunlardan iyi rakip olur mu? CHP zaten kendi kendini imha eden bir yapı.

HALA CUMHURBAŞKANIMIZDAN ÖZÜR DİLEMEDİLER

Ama gelinen noktada özür dilemek yerine hala ısrar ediyorlarsa "Saray bize komplo kuruyor" diyorlarsa bilin ki ortaya çıktığı halde bunu söyleyenler bu komplonun içindedir. Bunun nereden kaynaklandığı, kimden enerji aldığı, akıl aldığı ortada. Burada net bir durum var. Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeleri gerekiyor. Ve bu güçlü bir özür olmalıdır. Gerisi bizi ilgilendirmiyor. İç hesaplaşma mı yaparlar, iç helalleşme mi yaparlar. Orası bizi ilgilendirmez.