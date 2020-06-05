Kullanılıp atılan maske ve eldiven tehlike saçıyor

Tüm uyarılara karşın kullanılmış kirli maske ve eldivenler atılmaya devam ediyor. Uzmanlar, maske ve eldivenlerin çevreye gelişigüzel atılmasının, toplum sağlığına da tehdit oluşturduğuna dikkat çekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 7 Nisan’da yayımladığı genelgeyle bu ürünlerin kullanımının ardından 2 kere poşetlenmesi, 72 saat diğer insan ve hayvanların erişemeyeceği bir yerde bekletildikten sonra evsel atıkların içerisine atılmasını zorunlu hale getirmişti. Belediyeler kamusal alanlara bu atıklar için ayrı atık kutuları yerleştirdi.



‘RİSKLİ ATIKLARLA KARŞI KARŞIYAYIZ’



Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, salgının yalnızca insanları değil, çevreyi de etkilediğine dikkati çekti. Bayraktar, özellikle sağlık atıkları konusunda hassas davranılması gerektiğini kaydetti. Bayraktar, “Bu süreçte hastalık bulaştırıcı risk taşıyan atıklarla karşı karşıya kalmaktayız. Kullanılan yüz maskeleri, eldivenler ve diğer koruyucu ekipmanlar, çevreyle teması en az olacak şekilde çöpe atılmalıdır” uyarısını yaptı.