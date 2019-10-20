Kudüs Şalı ile veda

Türk edebiyatının önemli isimlerinden, “Kudüs Şairi” olarak tanınan yazar, şair ve düşünür Nuri Pakdil, dün Ankara Hacı Bayram Camii’nden son yolculuğuna uğurlandı. 85 yaşında hayatını kaybeden Pakdil’in naaşı, cenaze namazının ardından Taceddin Dergahı’na getirildi. Pakdil’in tabutunun üzerine Kudüs’ü temsilen şal örtüldü.

DEVLET ERKÂNI KATILDI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İyi Parti (İP) Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ali Ağıroğlu, eski bakanlar ve Pakdil’in sevenleri törene katıldı.

MEHMET GÖRMEZ DUA ETTİ

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, defin işleminin ardından Pakdil’in kabri başında dua etti. Cenazeye katılanlar, dualar eşliğinde Pakdil’in kabrine toprak attı. Oktay ve beraberindekiler, daha sonra taziyenin kabul edildiği Hamamönü’ndeki Mehmet Akif İnan Vakfı’na giderek başsağlığı dileklerini iletti.