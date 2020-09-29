Küçükçekmece'de pes dedirten hırsızlık: 3 kadın eteklerinin altına gizledikleri ürünleri çaldı

Küçükçekmece'ye bağlı Cennet Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir markete müşteri gibi gelen 3 kadın, reyonlarda bulunan ürünleri eteğinin içine saklayarak marketten ayrıldı.

DHA'da yer alan habere göre, 3 kadın sigara alma bahanesiyle yöneldikleri kasadaki Yaşar Demir'i oyalarken o sırada kadınlardan biri, reyonlarda bulunan ürünleri çaldı.

Kadınlardan biri ise market dolabına yönelerek dolaptan aldığı içeceği eteğinin içine sakladı. Tırnakçılık yöntemiyle de kasadan 50 lira alan 3 kadın, marketten ayrıldı.

"BAYA BİR ÜRÜN ALDILAR"

Market sahibi Okan Demir, "Bunlar planlı olarak çalışıyor. İki ayda bir ziyaret ediyorlar. Sonra babamdan sigara parasının üstü 50 lirayı alıyorlar. O arada babamı oyalıyorlar. Buradan da baya ürün almışlar. Ben geldim. Ben buradayken bile dolaptan içecek aldılar. Bunlardaki rahatlık hat safhada. Bunlar buradan başlayıp herkese girip çıkıyorlar. Şikayetçi olduk. İnşallah bunları yakalarlar" dedi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Hırsızlık anı market kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, markete müşteri gibi gelen 3 kadının, reyonlarda ve dolapta bulunan ürünleri eteklerinin içine attığı görülüyor.