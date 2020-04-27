Küçükçekmece'de kahvehaneye baskın: 31 bin 800 lira ceza kesildi

Küçükçekmece Halkalı'da bir kahvehanenin açık olduğu ve içeride oyun oynandığı ihbar üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Kahvehaneye dün akşam 22.30 sıralarında polis operasyon düzenledi. işyeri sahibi Mehmet Ö. ile kahvehanede bulunan 9 kişiye hıfzıssıhha kanunu kapsamında 3 bin 180 lira para cezası kesildi.

Kahvehane zabıta ekiplerince mühürlendi.

(DHA)