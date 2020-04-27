Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9843
  • 7,5727
  • 385.406
  • 101179
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Küçükçekmece'de kahvehaneye baskın: 31 bin 800 lira ceza kesildi

Küçükçekmece'de kahvehaneye baskın: 31 bin 800 lira ceza kesildi

Küçükçekmece'de kahvehaneye baskın: 31 bin 800 lira ceza kesildi

Küçükçekmece'de açık olduğu ve içeride oyun oynandığını belirlenen bir kahvehaneye düzenlenen operasyonda 10 kişiye 31 bin 800 lira para cezası kesildi.

Küçükçekmece Halkalı'da bir kahvehanenin açık olduğu ve içeride oyun oynandığı ihbar üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Kahvehaneye dün akşam 22.30 sıralarında polis operasyon düzenledi. işyeri sahibi Mehmet Ö. ile kahvehanede bulunan 9 kişiye hıfzıssıhha kanunu kapsamında 3 bin 180 lira para cezası kesildi.

Kahvehane zabıta ekiplerince mühürlendi.

(DHA)


Sağlıkçılardan 'Erik Dalı' dansı

Sağlıkçılardan 'Erik Dalı' dansı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kaz yavrularının yumurtadan çıkma anı görüntülendi

Bakan Karaismailoğlu ''Halkalı-Kapıkule Demir Yolu'' inşaatında incelemelerde bulundu