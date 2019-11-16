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Küçükçekmece'de fabrikada korkutan yangın

Küçükçekmece'de fabrikada korkutan yangın

Küçükçekmece'de bir sünger fabrikasında yangın çıktı.

Yangın saat 16.00'da Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta bulunan bir sünger fabrikasında çıktı. Fabrika bahçesine konulan ham madde dolu torbalar henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler çevrede bulunan diğer fabrikalara tehlike oluşturdu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını diğer  fabrikalara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

(DHA)


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