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  3. Küçükçekmece'de boşaltılan binada çökme tehlikesi
07 Haziran 2020 Pazar 11:35 | Son Güncelleme:

Küçükçekmece'de boşaltılan binada çökme tehlikesi

Küçükçekmece'de boşaltılan binada çökme tehlikesi

Küçükçekmece'de çökme riski nedeniyle boşaltılan 5 katlı binanın kolonlarından gelen çatlama sesleri mahalle sakinlerini sokağa döktü. Tedbir amaçlı 5 katlı binanın yanında bulunan 2 katlı binada tehlikeli olduğu gerekçesiyle boşaltıldı.

Olay sabah saatlerinde Küçükçekmece İnönü Mahallesi 1. Kocatepe Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir bina, yanında devam eden bir inşaattan dolayı daha önce çökme riskine karşı boşaltıldı.

Sabaha karşı 04.00 sıralarında binadan sesler gelmesi üzerine durum polis ve zabıta ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri, binanın çökme riski oluşturduğu gerekçesiyle bina çevresine şerit çekerek sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.

Binanın bulunduğu sokakta oturan mahalle sakinleri sokağa döküldü. Riskli olduğu gerekçesiyle 5 katlı binanın yanında bulunan 2 katlı binada tedbir amaçlı boşaltıldı. 5 katlı binanın kolonlarında ve duvarlarında çatlaklar olduğu görüldü. Boşaltılan beş katlı binada bir kişinin de yaşadığı öğrenildi.

(DHA)

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