Küçükçekmece, Beyoğlu ve Balıkesir'de cinsel istismar

İstanbul Küçükçekmece’de 5 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismar sonrası Bakanlıklar, Valilik, Emniyet adeta teyakkuza geçmişti. İstanbul Emniyeti sapığın yakalanması için özel ekip kurdu. Dün İçişleri Bakanı Soylu Failin yakalandığı açıkladı.

Ancak birçok yerden cinsel istismar olaylarına karışan şüphelilerde gözaltına alındı.

KÜÇÜKÇEKMECE BU KEZ DE 8 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA CİNSEL İSTİSMAR!

Küçükçekmece'de 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir şüpheli, 24 Nisan'da Mehmet Akif Mahallesi Akdoğan Sokak'taki bir binanın içinde, 8 yaşındaki S.Y. isimli kız çocuğuna yönelik "cinsel istismarda" bulunduğu sırada, apartman sakinlerinin durumu fark etmesi üzerine kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, "teşhircilik yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçuna işlediği belirtilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu çalışmalar kapsamında çevredeki 55 güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimliğini belirledikleri zanlının adresine operasyon düzenledi.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce evinde gözaltına alınan şüpheli A.M'nin (37), emniyetteki işlemleri sürüyor.

AYNI SUÇTAN KAYDI ÇIKTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çalışmaların devamında yapılan araştırmalarda yakalanan şüphelinin 2014 yılında aynı suçtan kaydının bulunduğu, ayrıca 22 Mart 2019 ve 31 Mart 2019 tarihlerinde Küçükçekmece'de meydana gelen 2 ayrı çocuğa 'cinsel istismar' konularının faili olduğu tespit edilmiştir."

KASIMPAŞA'DA 14 YAŞINDAKİ KIZA SÖZLÜ TACİZ İDDİASI

Beyoğlu Kasımpaşa’da bir parkta 14 yaşındaki kıza sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen bir kişi vatandaşlar tarafından yakalanarak parkın güvenlik görevlilerine teslim edildi. Kalabalık nedeniyle polis parka girmekte güçlük çekerken, vatandaşların linç girişiminde bulunduğu şüpheliyi polis ekipleri zırhlı araçla alarak polis merkezine götürdü.

Olay, saat 22.00 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Sururi Parkında yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir şüpheli parktaki 14 yaşındaki küçük kıza sözlü tacizde bulunarak rahatsız etti. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar duruma tepki göstererek şahısla tartışmaya başladı. Kısa süren tartışma sonrasında şüpheliyi yakalayan vatandaşlar parkın güvenlik görevlilerine teslim etti. Görevliler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis öfkeli kalabalığı sakinleştirmekte güçlük çekti

Yaşanan olayın ardından Kasımpaşa halkı Sururi parkına gelerek şüpheliyi linç girişiminde bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri kalabalık nedeniyle uzun süre parka girmekte güçlük çekerken, anonslarla vatandaşları dağıtmaya çalıştı. Öfkeli vatandaş güvenlik görevlilerinin bulunduğu kulübenin etrafına gelerek, şahsa zarar vermeye çalıştı. Polis ekipleri parka girerek öfkeli kalabalığı güçlükle sakinleştirdi.

Zırhlı araçla alınan tacizciye vatandaşlardan linç girişimi

Öfkeli vatandaşları sakinleştirmeyi başaramayan polis ekipleri şahsı zırhlı araçla almak istedi. Şüphelinin tutulduğu kulübenin önüne zırhlı araç yanaştırılırken, vatandaşlar kulübenin çatısına çıkarak tepki göstermeye devam etti. Polis ekipleri vatandaşların sakinleşmemesi üzerine şüpheliyi hızlı bir şekilde alarak zırhlı araca koymaya çalıştı. Tam bu sırada vatandaşlar şahsı linç etmeye çalışırken, polis ekipleri vatandaşları güçlükle ayırdı.

Vatandaşlar zırhlı araca girmeye çalıştı

Şahsa vurmak isteyen vatandaşlar polislerin yanında uzun süre zırhlı aracı yumrukladı. Sinirlerine hakim olamayan bir vatandaş zırhlı aracın üzerine çıkarak, araca binmeye çalıştı. Bunun üzerine polis ekipleri aracın üzerine çıkarak vatandaşı indirirken, aracı kalabalığın içinden ilerletmeye çalışsa da başarılı olamadı. Vatandaşlar bu defa aracı sallayarak, olaya tepkilerini göstermeye devam etti. Ekipler uzun uğraşlar sonucunda aracı kalabalığın arasından çıkarak şahsı polis merkezine götürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BALIKESİR

REHBER ÖĞRETMEN ÖĞRENCİLERİ TACİZ İDDİASIYLA TUTUKLANDI

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Bahçelievler İlkokulu'nda rehber öğretmen Ö.A. (40), iki erkek öğrenciyi evine götürerek taciz ettiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burhaniye ilçesinde bulunan Bahçelievler İlkokulu rehber öğretmeni evli ve 2 çocuk babası Ö.A. iddiaya göre, önceki gün yaşları 9 ve 11 olan iki kardeşi evine götürerek tacizde bulundu. Öğretmenlerinin yanından ayrılarak evlerine dönen çocuklar, durumu annelerine anlattı. Bunun üzerine aile, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek öğretmen Ö.A. hakkında şikayetçi oldu. Dün akşam saatlerinde Ö.A’nın evine giden polis ekipleri, taciz zanlısı öğretmeni gözaltına aldı. Sağlık muayenesi için Burhaniye Devlet Hastanesine götürülen Ö.A., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Ö.A. savcılık ifadesinin ardından, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Rehber öğretmen Ö.A’nın yine taciz suçlamasıyla devam eden bir davasının daha olduğu öğrenildi.

(Ajanslar)