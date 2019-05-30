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30 Mayıs 2019 Perşembe 15:56 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 15:56

Küçük Zeynep'e çarpıp kaçan vicdansız sürücü serbest kaldı

Küçük Zeynep'e çarpıp kaçan vicdansız sürücü serbest kaldı

Esenyurt'ta markete gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki Zeynep'e çarpan ehliyetsiz sürücü Mehmet D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olay Pınar Mahallesi'ndeki geçen pazartesi meydana gelmişti. 7 yaşındaki Zeynep Gümüş saat 17.30 sıralarında bakkala gitmek için yolun karşısına geçmek isterken, hızla gelen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Küçük kızı otomobilin altına alarak metrelere sürükleyen sürücü ise olay yerinden kaçmıştı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Esenyurt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri kaçan ehliyetsiz sürücü Mehmet D. (20) ve beraberindeki iki kişiyi dün gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri biten şüphelilerden Mehmet D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ağır yaralanan küçük Zeynep'in tedavisi ise İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde sürüyor. 

(DHA)

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