Küçük sınıflarda yüz yüze eğitim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Selçuk şunları söyledi: “Biz belirli ve daha ziyade küçük sınıflarla 21 Eylül’de yüz yüze eğitimi başlatmaktan yanayız. Öğretmenlerimize her gün tam zamanlı, mesai düşünmüyoruz. Dersleri seyrelttik, kademeli eğitime geçtik”

İKİ KAT İNTERNET

“İnternet erişimi için kotaları iki katına çıkarıyoruz. Öğretmenler ve veliler için de paketler hazırladık. Öğrencilere okula uyum konusunda eğitim paketleri hazırladık. Öğretmenler, veliler, ders kitabı dışında kitaba ihtiyaç duyuyordu. Bu nedenle çalışma kitapları hazırladık. Ders kitaplarıyla birlikte dağıtılacak. Bunun yanında destekleyici yayınlara da devam edeceğiz. İnternete erişim sıkıntısı yaşayan 1.5 milyon öğrenciyi EBA’da tespit ettik. Köy ve mezralardaki o çocuklarımıza 17 kitaptan oluşan bir set veriyoruz.”

VAKA ÇIKARSA İZOLE EDİLECEK

“Okulların hijyen sorumluluğu Milli Eğitim Bakanlığı’na ait. Sınıfta olası bir vaka durumunda Sağlık Bakanlığı’yla belirlediğimiz protokol uygulanacak. Olası bir durumda öğrenci veya öğretmen izolasyon odasına alınarak sağlık birimlerine haber verilecek. “