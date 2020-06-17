Küçük Öykü annesine kavuştu

Bingöl’deki deprem sırasında babası ve ağabeyi yaylada olan annesi de enkaz altında kalan 4 yaşındaki Öykü büyük korkuyu atlattı. Elmalı köyünde yaşayan anne Birgül Kuluğ deprem öncesinde iki çocuğu ve eşi ile birlikte Merkoç yaylasındaydı. Eşi Hakan ve oğlu Umut hayvanları yaylaya götürdü. Birgül Kuluğ da yağmur yağınca eve girdi. 4 yaşındaki kızı Öykü ise komşuda oynuyordu, o anda deprem yaşandı. Anne Birgül enkaz altında kaldı. Eve koşan Öykü, annesini bulamayınca gözyaşlarına boğuldu. Jandarma ekipleri yardıma geldiğinde Öykü’nün “Anne” çığlığı yankılanıyordu.

DEHŞETİ ANLATTI



Ekipler anne Birgül’ü enkaz altında çıkardı. Anne ve kız gözyaşları içinde birbirlerine sarıldı. Kısa süre sonra baba ve oğlu Umut da döndü. Anne Birgül enkaz altındaki o anları şu sözlerle anlattı: “Kapı açılmadı, çok ittim açılmadı. Kimse yok, karanlık, rüzgar. Enkaz 2-3 metre sürükledi. Bütün vücudum enkaz altındaydı.”

YEDİ EKİP MAĞDURLAR İÇİN SAHADA ÇALIŞIYOR



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sahada çalışmak üzere ilk etapta 7 ekibin görevlendirildiğini açıkladı. Selçuk, “Ekiplerden 4’ü depremde hasarın yoğun hissedildiği alana, 2’si yaralı ve yaralı yakınları için hastaneye yönlendirildi. 1 ekibimiz de vefat eden vatandaşımızın ailesine destek olabilmek için ailenin yanında” dedi.