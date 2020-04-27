Küçük Mustafa, hayalindeki ok ve yaya kavuştu

Amasya'da Mustafa Said Yazıcı, ok ve yay almak için biriktirdiği 200 lirayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı.

DHA'nın aktardığı habere göre, küçük çocuğun bağış yaptığını öğrenen Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, ulaştığı Mustafa'ya ok ve yay hediye etti.

Mustafa Said Yazıcı, "Kumbaramda 200 lira biriktirmiştim, sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan bu kampanyayı başlatınca bende bu kampanyaya paramı vermek istedim. Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız beni görmüş, bana ok ve yay göndermiş, ona çok teşekkür ediyorum." dedi.

Baba Eyüp Yazıcı ise, oğlunun okçuluğa çok meraklı olduğunu söyleyerek, şu şekilde konuştu:

"Oğlum Mustafa Said Yazıcı, kumbarasında 200 lira biriktirmişti. Biriktirme sebebi de okçuluğa olan merakı. Ok ve yay takımı almak istiyordu. Cumhurbaşkanımızın ‘Biz bize yeteriz Türkiyem’ kampanyasını televizyonda duyunca ‘babacığım ben bu paramı oraya vermek istiyorum, ihtiyaç sahipleri için kullanılsın' dedi. Bende bu fikrini kabul ettim. Neticede paramız ulaştı ve akabinde Haydar Ali Yıldız Bey'in haberi olduktan sonra büyük bir jest yaparak, oğluma ok ve yay takımı gönderdi. Çok teşekkür ediyorum."

Mustafa aldığı hediye olan ok ve yayını ise elinden bir an olsun bırakmıyor.