Kuaförüm Sensin neden yok? Kuaförüm Sensin yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kuaförüm Sensin yeni bölüm neden yok? sorusunun yanıtı tüm Kuaförüm Sensin izleyicileri tarafından merak ediliyor. Show Tv'nin ilgi ile takip edilen yarışma programı Kuaförüm Sensin'e de koronavirüs salgını sebebi ile bir süre ara verildi. Kuaförüm Sensin'in tekrar bölümü bugün ekranlara gelecek.

KUAFÖRÜM SENSİN YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?



Koronavirüs salgınından dolayı alınan tedbirler kapsamında yayınlara bir süre ara verme kararı alındı.

KUAFÖRÜM SENSİN YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?



Kuaförüm Sensin'in yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanmaya başlanacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KUAFÖRÜM SENSİN FORMATI NE?

Kendine güvenen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözler büyük ödülün sahibi olmak için yarışmaya hazırlanıyor. Kuaförüm Sensin’de maharetlerini sergileyecek kuaför ve makyözler büyük ödülü kazanmak için hayatının en iyi saçı ve makyajını yapacak!

KUAFÖRÜM SENSİN SUNUCUSU GÖZDE KANSU KİMDİR?

Gözde Kansu 1980 yılında İzmir’de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyuncu Dükkanı adlı kast ajansındadır.

Oyunculuğa baleyle başladı. Daha sonraları okulda devamsızlık yaparak okulun tiyatro ve müzik kolu faaliyetlerinde yer aldı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nın ekipleri ile çalıştı ve sonra onların Antalya turnelerine davet edildi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nün sınavlarına girdi ve kazandı.