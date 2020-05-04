Kuaförler ve berberler açılıyor! Başkan Erdoğan açıkladı!

Kuaförlerin ve berberlerin ne zaman açılacağı binlerce kişi tarafından merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dakika açıklamasına göre kuaförlerin ve berberlerin açılış tarihi açıklandı. Peki, Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak?

BERBERLER VE KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklamasına göre 11 Mayıs'ta berber ve AVM'ler açılacak.