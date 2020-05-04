Kuaförler ve berberler açılıyor! Başkan Erdoğan açıkladı!
Son Dakika Haberleri.. Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Koronavirüs nedeniyle kuaför, berber ve güzellik salonları kapatılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kuaför ve berberlerin yeniden açılacağını açıkladı. İşte kuaförler ve berberlerin açılacağı tarih...
Kuaförlerin ve berberlerin ne zaman açılacağı binlerce kişi tarafından merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dakika açıklamasına göre kuaförlerin ve berberlerin açılış tarihi açıklandı. Peki, Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak?
BERBERLER VE KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklamasına göre 11 Mayıs'ta berber ve AVM'ler açılacak.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız