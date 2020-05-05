Kuaförler saat kaçta açılıp, kaçta kapanacak? Kuaförler ve berberlerin yeni mesai saatleri nasıl?

Ülkemizde koronavirüsü tedbirleri kapsamında kuaförler ve berberler kapatılmıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından normalleşme planı açıklandı. Mayıs ayı planına göre kuaförler açılacak. Bazı şartların sağlanması ile birlikte kuaförler 11 Mayıs tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayacaklar. İşte tüm merak edilenler..

KUAFÖRLER SAAT KAÇTA AÇILIP, KAÇTA KAPANACAK?



CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova AVM ve kuaförlerin yeni mesai saatlerine yönelik açıklamada bulundu. Yapılan açıklama şöyle;

Yeni mesai saati belirlenecek, Bilim Kurulu'nun da tavsiyesi doğrultusunda. Tıpkı marketlerin yeni normali gibi. Marketler de sabah 9-akşam 9 çalışıyor artık. Eskiden akşam 10'a kadar çalışabiliyorlardı. Şimdi AVM'ler için de buna yakın bir saatin belirlenmesi bekleniyor. Kuaför ve güzellik salonu gibi hizmetlerde de gece geç saatlere sarkmaması, daha kısıtlı bir saat üzerinden işlerini yapmaları öngörülüyor. Çalışma devam ediyor, henüz netleşmedi. Netleştikten sonra usül ve kuralları göreceğimiz İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlanacak. Hijyen kurallarını da Sağlık Bakanlığı bir rehber haline getirecek ve meslek odalarına gönderilecek. Şuana kadar mesleklere ilişkin 11 ayrı rehber olduğu bilgisine ulaştım. Kuaför, berber, güzellik salonu için hazırlık yapılıyor.

NE ZAMAN AÇILIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre; Berberler, kuaförler ve güzellik salonları 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek.

KUAFÖRLER VE BERBERLER NEDEN KAPATILDI?

Berber, kuaför ve güzellik salonları İçişleri Bakanlığı'nın 21 Mart'ta 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldı.

Berber ve kuaförlerin bir aydan fazla süredir kapalı olması gönüllü karantina sürecinde ünlü-ünsüz herkesi evde tıraşa yönlendirdi. Çıkan sonuçlar sosyal medyada esprili paylaşımlara da konu olurken tıraş makineleri satışında da patlama yaşandı.