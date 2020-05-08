Kuaförler katı kurallarla açılıyor

Sağlık Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınacak tedbirleri açıkladı:

• Her iş yerine salgınla ilgili afişler asılacak, müşteriler randevuyla kabul edilecek.

• Koltuk sayıları azaltılacak, birer koltuk atlanarak müşteri oturtulacak.

• İş yerine maskesiz müşteri alınmayacak.

• Yiyecek, içecek servisi yapılmayacak.

• Dergi, gazete ortada bulundurulmayacak.

• Her müşteriye tek kullanımlık malzeme kullanılacak.

• Kullanılan aletler, yüzde 70 alkolle her defasında temizlenecek.

• Manikür, pedikür, epilasyon aletleri kişiye özel olacak.

• Fön makinesi mümkün olduğunca kullanılmayacak.

• Cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmeti geçici süreliğine durdurulacak.

• Personel vardiyalı ve maskeli çalıştırılacak.

• Müşterilerle 1 metreden yakın ve 15 dakikadan uzun temas ihtimali olan personel yüz koruyucu takacak.

• Salon, kapı kolları, telefon, masalar sık temizlenecek ve havalandırılacak.

• Tuvalet temizliği için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılacak.