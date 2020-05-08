Kuaförler katı kurallarla açılıyor
Sağlık Bakanlığı, 44 gün kapalı kalmalarının ardından 11 Mayıs'ta açılacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınacak tedbirleri açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınacak tedbirleri açıkladı:
• Her iş yerine salgınla ilgili afişler asılacak, müşteriler randevuyla kabul edilecek.
• Koltuk sayıları azaltılacak, birer koltuk atlanarak müşteri oturtulacak.
• İş yerine maskesiz müşteri alınmayacak.
• Yiyecek, içecek servisi yapılmayacak.
• Dergi, gazete ortada bulundurulmayacak.
• Her müşteriye tek kullanımlık malzeme kullanılacak.
• Kullanılan aletler, yüzde 70 alkolle her defasında temizlenecek.
• Manikür, pedikür, epilasyon aletleri kişiye özel olacak.
• Fön makinesi mümkün olduğunca kullanılmayacak.
• Cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmeti geçici süreliğine durdurulacak.
• Personel vardiyalı ve maskeli çalıştırılacak.
• Müşterilerle 1 metreden yakın ve 15 dakikadan uzun temas ihtimali olan personel yüz koruyucu takacak.
• Salon, kapı kolları, telefon, masalar sık temizlenecek ve havalandırılacak.
• Tuvalet temizliği için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılacak.