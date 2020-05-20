Kronik engellere rağmen 10 günde virüsü yendiler

BÜLENT ŞANLIKAN

Sigorta acenteliği yapan ve dükkanlarına gelen müşterilerden virüsü kapan kronik kalp, tansiyon ve diyabet hastası İsmail Kurugöl (60) ile oğlu Emrah Kurugöl (33) ölümle yaşam arasındaki mücadelelerini AKŞAM’a anlattı: “Acentemize gelen ve hasta gibi görünen müşterim bana ‘Benim bir şeyim yok ama ağabeyim koronaya yakalandı’ dedi. Müşterim de öksürüyordu. Müşteri gittikten sonra her yeri dezenfekte ettik ama artık çok geçti. Bir gün sonra çok şiddetli başım ağrımaya başladı. Daha sonra oğlum da hastalandı. Sonraki süreçte semptomlarımız giderek arttı. Kimseyle temas etmedik. Sonradan öğrendik ki müşterilerimizin oturduğu apartman karantinaya alınmış.”

OĞLUM 5 GÜNDE İYİLEŞTİ



“Hastaneye gittiğimizde testlerimiz pozitif çıktı. Samatya’da oğlumla bana Kovid-19 ilaçları verdiler. Ardından bizi özel hastaneye sevk ettiler. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Sezai Çelik vasıtasıyla hastanede yatışımız yapıldı. Oğlum 5, ben 10 gün tedavi gördüm. Hastanede tüm ihtiyaçlarımız karşılandı. Sonunda oğlum gibi ben de virüsü yenmeyi başardım. Şimdi doktor kontrolünde normal hayatımıza dönüp işimize başladık.”

Baba İsmail Kurugöl, “Kronik hastalıklarıma rağmen zamanında spor yapmam virüsü yenmemi sağladı” dedi.

HERKES TAŞIYICI OLABİLİR



“İyileştikten sonra hayata bakış açım tamamen değişti. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Ölümün pençesinden kurtulmuş olmanın getirdiği mutluluğu yaşıyorum. Sanki ikinci bir hayat başladı. Ben kalp, tansiyon ve diyabet hastasıyım. Bu kadar kronik hastalığıma rağmen virüsü yenmiş olmam bir mucize. Lütfen herkes kurallara uysun çünkü herkes taşıyıcı olabilir.”