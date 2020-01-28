Kriptolar parkları mesken tuttu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ByLock’çu olduğu belirlenen M.Ş.’nin ifadesinde yer alan ve fotoğraf teşhisinde beyan ettiği şahıslarla ilgili çalışma başlattı. Yapılan operasyonda 15 kişi yakalandı. Şüphelilerin verdiği ifadede örgütte 15 Temmuz sonrasında örgütsel toplantı ve faaliyetlerin gizlilik içerisinde yapıldığı, şüphelilerin dikkat çekmemek için park ve hastane bahçesi gibi halkın yoğun olduğu yerlerde, panelvan tipi araçlarda ve şehir dışındaki çiftliklerde buluştuğu belirlendi.

9 KİŞİYE TUTUKLAMA

Toplantılarda, FETÖ’nün “masum” olduğu empoze edilerek örgütsel kopuşların önüne geçilmeye çalışıldığı, soruşturmalar kapsamında meslekten ihraç edilen memurlara maddi yardım toplandığı tespit edildi. Yakalanan 9 kişi tutuklama istemiyle adliyeye sevk edilirken şüphelilerden H.M.’nin, o¨rgu¨tle bagˆlantılı oldugˆu gerekçesiyle kapatılan Kimse Yok Mu Derneği I·stanbul S¸ubesi’nde yo¨netim kurulu asil u¨yesi olduğu belirtildi.