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  3. Kreşler çocuklarına kavuştu
02 Haziran 2020 Salı 04:22 | Son Güncelleme:

Kreşler çocuklarına kavuştu

Kreşler çocuklarına kavuştu

16 Mart'ta kapatılan kreşler dün yeniden hizmet vermeye başladı. Günde 3 kez ateşi ölçülen çocuklar sosyal mesafe, hijyen ve maske gibi önlemlerle okullarına ilk adımlarını attı.

Kovid-19 ile mücadele sürecinde, 16 Mart’ta faaliyetlerine ara verilen okul öncesi özel eğitim kurumları, özel kreşler, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüpleri, normalleşme kapsamında yeniden hizmete başladı. Çocuklar girişte ateşleri ölçülerek tek tek okula alındı. Daha rahat nefes alabilmeleri için siperlik kullanıldı. Sınıflardaki sosyal mesafeyi korumak için her çocuk için özel çember alanları belirlendi. Her 30 dakikada bir sınıflar temizlenerek havalandırıldı. Yemekhanelerde “kullan-at” malzemeler kullanıldı. Bir gruba en fazla 10 çocuk alındı. 

PELUŞ OYUNCAK KULLANMAYIN 

Bilim Danışma Kurulu Üyesi Dr. Tuğçe Tural Kara, kreşlerde kullanılacak oyuncakların su ve sabunla yıkanabilir tarzda olması gerektiğini söyledi. Peluş ve top havuzu gibi oyuncakların kullanılmaması uyarısında bulunan Kara, aktivitelerin daha çok açık alanlarda tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Sınıfların en az 1 saat havalandırılması önerisinde bulunan Kara, klima kullanılmamasını belirterek şunları söyledi: “Özellikle kapı kolları, tuvaletler, lavabo gibi çok kullanılan alanlar su ve sabunun ardından çamaşır suyuyla temizlenmeli.”


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