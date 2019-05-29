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29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:11 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:19

Kremlin Sözcüsü Peskov: S-400'lerin teslimatı takvim doğrultusunda ilerliyor

Kremlin Sözcüsü Peskov: S-400'lerin teslimatı takvim doğrultusunda ilerliyor

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye’ye teslimat sürecinin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ve herhangi bir gecikmenin söz konusu olmadığını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin talebi doğrultusunda S-400'lerin teslimatının öne alındığını anımsattı. Teslimat sürecinin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ifade eden Peskov, “Her şey planlandığı şekilde ilerliyor ve herhangi bir gecikme söz konusu değil.” dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir süre önce yaptığı açıklamada, ABD'nin Türkiye'nin S-400 almasını istemediği ve bu konuda süre verdiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

(AA)

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