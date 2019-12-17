Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8638
  • 6,5453
  • 278.902
  • 111691
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Kremlin: Putin'in Türkiye ziyaretinde Erdoğan'ın Libya'ya askeri destek planı da konuşulacak

Kremlin: Putin'in Türkiye ziyaretinde Erdoğan'ın Libya'ya askeri destek planı da konuşulacak

Kremlin: Putin'in Türkiye ziyaretinde Erdoğan'ın Libya'ya askeri destek planı da konuşulacak

Kremlin, Başkan Erdoğan ve mevkidaşı Putin'in görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada iki liderin görüşmede Libya'ya askeri destek planını da ele alacakları belirtildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada "Putin ve Erdoğan Ocak'taki görüşmede Türkiye'nin Libya'ya askeri destek planlarını görüşecek" denildi.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ocak ayında yapacağı görüşmede Türkiye'nin Libya'ya askeri destek planlarını görüşeceğini bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ocak'ta Türkiye'yi ziyaret edecek. Erdoğan-Putin zirvesine ilişkin Kremlin’den açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Putin ve Erdoğan’ın Türkiye’nin Libya’ya askeri destek planını da ele alacağı belirtildi.

Daha önce Kremlin'den yapılan açıklamada, Erdoğan ve Putin'in İstanbul'da Türk Akımı projesinin açılışında bir araya geleceği ifade edilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Libya meselesinin çözümüne ilişkin görüş alışverişinde bulundu. "Görüşmede, durumun kötüleşmesinin önlenmesi ve barışçıl diyaloğun sağlanması gerektiği vurgulandı." ifadelerine yer verildi.


Hande Erçel teyze oldu!
Zalim İstanbul dizisinde şaşırtan değişiklik
Çağla Şıkel'den eski eşine büyük destek
Naz Elmas hamile mi?
O iddiaların ardından flaş hamle! Takipten çıkarttı
<p>Önemli yatırım aracı olan altın, Merkez Bankası’nın yılın son ayında yaptığı 200 baz puanlık faiz

Faiz İndirimi Altına Olan Talebi Artırdı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hayvanların komik halleri