Kremlin: Putin'in Türkiye ziyaretinde Erdoğan'ın Libya'ya askeri destek planı da konuşulacak

Kremlin'den yapılan açıklamada "Putin ve Erdoğan Ocak'taki görüşmede Türkiye'nin Libya'ya askeri destek planlarını görüşecek" denildi.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ocak ayında yapacağı görüşmede Türkiye'nin Libya'ya askeri destek planlarını görüşeceğini bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ocak'ta Türkiye'yi ziyaret edecek. Erdoğan-Putin zirvesine ilişkin Kremlin’den açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Putin ve Erdoğan’ın Türkiye’nin Libya’ya askeri destek planını da ele alacağı belirtildi.

Daha önce Kremlin'den yapılan açıklamada, Erdoğan ve Putin'in İstanbul'da Türk Akımı projesinin açılışında bir araya geleceği ifade edilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Libya meselesinin çözümüne ilişkin görüş alışverişinde bulundu. "Görüşmede, durumun kötüleşmesinin önlenmesi ve barışçıl diyaloğun sağlanması gerektiği vurgulandı." ifadelerine yer verildi.