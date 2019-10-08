Kremlin: ABD'nin Suriye'den çekileceğine ilişkin bilgilendirilmedik

Rus haber ajansı TASS´ta yer alan habere göre Peskov, "Kimse bildirim göndermedi. Hangi birliklerin hangi bölgeden çekildiğini, tamamen çıkıp çıkmadıklarını bilmiyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerinden asker çekme planları hakkında çelişkili açıklamalar yapıldı, ancak hiçbir onaylama gelmedi. Bu yüzden durumun nasıl geliştiğini izliyoruz" açıklamasını yaptı.

DHA