Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8186
  • 6,3935
  • 280.99
  • 101880
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Kremlin: ABD'nin Suriye'den çekileceğine ilişkin bilgilendirilmedik

Kremlin: ABD'nin Suriye'den çekileceğine ilişkin bilgilendirilmedik

Kremlin: ABD'nin Suriye'den çekileceğine ilişkin bilgilendirilmedik

Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD´nin askerlerini Suriye´den çekeceğine ilişkin kendilerinin bilgilendirilmediğini belirterek, Türkiye´den de bu konuya dair bir bildirim almadıklarını söyledi.

Rus haber ajansı TASS´ta yer alan habere göre Peskov, "Kimse bildirim göndermedi. Hangi birliklerin hangi bölgeden çekildiğini, tamamen çıkıp çıkmadıklarını bilmiyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerinden asker çekme planları hakkında çelişkili açıklamalar yapıldı, ancak hiçbir onaylama gelmedi. Bu yüzden durumun nasıl geliştiğini izliyoruz" açıklamasını yaptı.

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Berfu Yenenler oğlu Kuzey'i sosyal medya hesabından paylaştı
Kızları Zeynep'in yüzünü ilk kez gösterdiler
Hande Ataizi: 'İlişkimiz evliliğe doğru ilerliyor'
Kıvanç Tatlıtuğ oyunculuktan sonra şimdi de...
Sular durulmuyor! Bir hamle de Yaşar İpek'ten
<p>Trabzonspor´dan ´Barış Pınarı Harekatı´na desteğini ´Her şart ve koşulda sizinleyiz!´ diyerek duy

Trabzonspor´dan harekata destek

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit etmişti! Böyle yakalanmış

Emekli maaşlarına çifte zam