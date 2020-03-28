Kredi kartı faiz oranları ne kadar? Merkez Bankası kredi kartı faiz oranları duyurdu! İşte detaylar…
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranları arama motorlarında araştırılıyor. Birçok banka kredi borçlarında indirim yapılacağını açıklamıştı. Bir son dakika açıklaması da Merkez Bankası'ndan geldi. Merkez Bankası kredi kartı faiz oranları ile ilgili azami faiz miktarını belirtti. Detaylar haberimizde…
Kredi kartı faiz oranları ne kadar? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Faiz oranları hakkında son dakika indirim kararı alındı. Söz konusu indirim, Türk Lirası üzerinden yapılacak harcamalarda geçerli olacak. Son dakika Merkez Bankası açıklamalarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
MERKEZ BANKASI KREDİ KARTI FAİZ ORANLARINI DUYURDU
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gidildiğini duyurdu. Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,25 oldu. Karar 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.
Resmi Gazete’de yayımlanan faiz oranları şu şekilde;
Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,25, (önceki yüzde 1.40)
Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,00 (önceki yüzde 1.12)
Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,55 (önceki yüzde 1.70)
Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,30 (önceki yüzde 1.42) oldu.