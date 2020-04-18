Kredi erteleme başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Kredi erteleme yapan bankalar hangileri?

Kredi erteleme yapan bankalar hangileri? sorusunun yanıtı arama motorlarında sıklıkla aratılıyor. Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde kredi erteleme işlemleri ile ilgili açıklamalarda bulunmuş ve “Kredi kartı ödemeleri haziran sonuna kadar ertelenebilecek." demişti. Kredi erteleme imkanı sunan ilk bankalar kamu bankaları oldu. Ardından bazı özel bankalar da kampanyaya katıldıklarını açıklamaya başladı. Kredi erteleme yapan bankalar ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

KREDİ ERTELEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NELER?

Kredi erteleme olanağı sunan bankanın web sitesinden, mobil uygulamasından veya çağrı merkezinden iletişime geçerek kredi ertelemeden faydalanılabiliyor.

Kredi erteleme işlemleri için bankalar, resmi internet siteleri üzerinden yayınladığı açıklamalarda yer alan ifadeler dışında başka özel bir şart aramıyor.

KREDİ ERTELEME YAPAN BANKALAR

ZİRAAT KATILIM BANKASI

Ziraat Katılım Bankası, ticari ve bireysel müşterilerin 31 Mart'a kadar ödenmesi gereken taksit, kar payı ve anapara ödemelerini öteleyecek. Banka tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Nakit akışı bozulan veya bozulması öngörülen ve buna bağlı ödeme sorunu yaşayabilecek müşterilerimizin mevcut finansmanlarının; 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle, uygun vadeli yapılandırma uygulamalarının geliştirilmesi,

Personel maaşlarını, Bankamız üzerinden ödeyen firmaların 2020 Şubat ayı sonundaki istihdamlarını korumaları kaydıyla; ihtiyaç duymaları halinde 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verilmesi,

Bankamızdan finansman limiti olan müşterilerimizin mevcut koşullar nedeniyle oluşabilecek işletme sermayesi ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi'ne yönelik ilave limit ihtiyaçlarının ivedilikle karşılanması, tedbirlerini bugünden itibaren uygulamaya almış bulunuyoruz.”

HALKBANK

Halkbank tarafından yapılan açıklamaya göre, 31 Mart'a kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek.

Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan banka müşterilerine, 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırma imkanı sunulacak. Ödemesiz dönem, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılabilecek.

Esnaf ve sanatkarların bu dönemde yaşadıkları olumsuzluklara destek olmak amacıyla talep etmeleri halinde kullanmış oldukları kredilerin bu yılın nisan, mayıs ve haziran aylarında vadeleri gelecek olan anapara ve faiz ödemeleri, ödeme vadelerinden itibaren 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek.

VAKIFBANK

Vakıfbank’tan yapılan açıklamaya göre, banka tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü pandemisine yönelik bir paket hazırlandı. Kredi vadelerinin ertelenmesinden mevcut kredilerin yeniden yapılandırılmasına kadar pek çok maddeyi barındıran paket kapsamında, firmaların, 31 Mart devre sonu faizleri de dahil olmak üzere 30 Haziran’a kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanacak.

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Türkiye İş Bankası, ülkemizde de yayılım gösteren ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüs salgını nedeniyle devreye aldığı ekonomiye destek paketini açıkladı. Bankanın açıkladığı destek paketinin ayrıntıları şöyle;

Müşterilerin 30 Nisan’a kadar ihtiyaç duyması halinde; anapara, faiz, taksit ödemelerinin ilave bir koşul aranmaksızın 30 Haziran’a kadar ötelenmesine imkan verilecek.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, kredi kullanan bireysel ve tüzel müşteriler, ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda bankaya başvurarak kredi anapara, faiz ve komisyon ödemelerini 3 ay erteleyebilecek.

DENİZBANK

Denizbank, salgının ekonomik koşulları zorlaştırarak müşterileri üzerinde yaratabileceği kısa vadeli finansal sorunların aşılması amacıyla talep olması durumunda 30 Nisan'a kadar anapara, faiz ve taksit ödemelerinde 3 aya kadar öteleme kararı aldığını duyurdu.

ŞEKERBANK

Sağlık sektöründe ücretli olarak çalışanların; mevcut bireysel kredi ve kredi kartı borçları talep etmeleri halinde Haziran ayına kadar ötelenecek.

TEB

Kredi kullanan bireysel ve tüzel müşteriler, yaşanan salgın nedeniyle ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda başvuruda bulunarak, 30 Nisan’a kadar olan anapara ve faiz ödemelerini aynı koşullarla 3 ay erteleyebilecek.

ALBARAKA

Bütün bireysel ve ticari müşterileri talep etmeleri halinde, 30 Nisan 2020 tarihine kadar olan finansman taksit ödemeleri haziran ayına ötelenecek.