Kraliçe Elizabeth koronavirüse yakalandı mı?

Kraliçe Elizabeth için çalışan bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Kendini karantinaya alan Kraliyet çalışanının, Kraliçe Elizabeth’in köpeğini gezdirmek, mektuplarını teslim etme, yemek ve içeceklerini sunmak gibi sorumlulukları bulunduğu ve Kraliçe ile işi gereği yakın temasta olduğu belirtildi.

KRALİÇE KORONA TESTİ YAPACAK

Kraliyete yakın bir kaynak İngiliz The Sun gazetesine “Herkes şu anda korku içinde, sadece kendileri için değil; Kraliçe ve Prens Philip için de. Kraliçe ve Prens Philip’in etrafında olan herkes test edilmeli. Eminim test yapılacaktır. Şu anda gözle görünür bir korku var” ifadelerini kullandı.

Kraliçe’nin resmi ikametgahı Buckingham Sarayı sözcüsü ise The Sun gazetesine Kraliçe’nin sağlığının iyi olduğunu ve uygun tüm tavsiyeleri izlediklerini belirtti.