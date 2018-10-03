KPSS'nin 7 Ekim 2018 tarihinde yapılacağı gün nüfus müdürlükleri açık olacak

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, ''7 Ekim 2018 tarihinde yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı’na (2018- KPSS Ortaöğretim) katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. kimlik kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere 2018-KPSS (Ortaöğretim) giriş belgesi ile iki fotoğrafını yanında getirmeleri kaydıyla yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak.



Geçici kimlik belgesi verilmesi için ilimiz Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile Altındağ, Beypazarı, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Polatlı, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle İlçe Nüfus Müdürlükleri, 07.10.2018 tarihinde 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacaktır'' denildi.

(İHA)