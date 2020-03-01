'KPSS sonrası referans bulmak için SP'ye sızdık'
FETÖ mensup olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan eski vergi müfettişi Z.K., ‘mahrem abi'nin talimat doğrultusunda Saadet Partisi'ne sızdıklarını anlattı.
KPSS sınavını kazanma ihtimaline karşı kendilerine “Saadet Partisi’ne giderek herhangi birilerinden referans bulun” denildiğini aktaran Z.K., “2014’te KPSS’yi kazandım. SP’nin çalışma evlerine, kamplarına katıldım. SP’de Ekonomik İşler Başkanlığı görevini yaptım.”