KPSS lisans sonuçları son dakika açıklandı mı? KPSS 2020 lisans sonuçları ÖSYM ais giriş ekranı!

KPSS lisans sonuçları son dakika açıklamaları yakın takibe alındı. Memur olma hayali kuran binlerce kişinin ÖSYM KPSS sonuçları için heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Bugün erişime açılması beklenen sonuçları adaylar ÖSYM ais giriş ekranı üzerinden T.C kimlik numarası ve şifre ile öğrenebilecekler. Koronavirüs önlemleri ile gerçekleştirilen Genel Kültür- Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri ve ÖABT sınav sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. Peki, ÖSYM KPSS lisans sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2020 KPSS Sonuçları açıklandı mı?



KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS 2020 Genel Yetenek- Genel Kültür 6 Eylül, Alan Bilgisi sınavı 12-13 Eylül ve ÖABT sınavı 20 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın üzerinden yaklaşık 1 ay geçmesinin ardından heyecanlı bekleyiş ÖSYM sonuç ekranına çevrildi. Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM takvimine göre 3 sınavın da sonucu 22. 10. 2020 yani bugün açıklanacak. KPSS lisans sonuçları ÖSYM ais ekranı üzerinden T.C kimlik numarası ve şifre ile sorgulanabilecek. Adaylar aldıkları puan sonucunu memur olabilmek için gerekli yerlerde kullanacak ve mülakata girecek.

ÖSYM KPSS 2020 LİSANS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

6, 12 ve 20 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen KPSS lisans oturumlarının sonucu 22 Ekim Perşembe günü yani bugün açıklanacak. ÖSYM takviminde sonuçların saat kaçta açıklanacağına dair bir bilgi bulunmuyor.