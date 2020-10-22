KPSS lisans sonuçları son dakika açıklandı mı? KPSS 2020 lisans sonuçları ÖSYM ais giriş ekranı!
Binlerce öğrencinin gözü kulağı ÖSYM KPSS lisans sonuçları açıklamalarına çevrildi! Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından koronavirüs tedbirleri alınarak gerçekleştirimken Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları için 22 Ekim tarihi verilmişti. Devlet memuru olma hayali kuran kişilerin girdiği Genel Kültür- Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri ve ÖABT oturumları sonucunda adaylar aldıkları puanları öğrenebilecek. Adaylar sonuçları T.C kimlik numarası ve şifre ile sorgulayabilecek. Peki, 2020 KPSS sonuçları açıklandı mı? İşte ÖSYM ais giriş ekranı
KPSS lisans sonuçları son dakika açıklamaları yakın takibe alındı. Memur olma hayali kuran binlerce kişinin ÖSYM KPSS sonuçları için heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Bugün erişime açılması beklenen sonuçları adaylar ÖSYM ais giriş ekranı üzerinden T.C kimlik numarası ve şifre ile öğrenebilecekler. Koronavirüs önlemleri ile gerçekleştirilen Genel Kültür- Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri ve ÖABT sınav sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. Peki, ÖSYM KPSS lisans sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2020 KPSS Sonuçları açıklandı mı?
KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS 2020 Genel Yetenek- Genel Kültür 6 Eylül, Alan Bilgisi sınavı 12-13 Eylül ve ÖABT sınavı 20 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın üzerinden yaklaşık 1 ay geçmesinin ardından heyecanlı bekleyiş ÖSYM sonuç ekranına çevrildi. Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM takvimine göre 3 sınavın da sonucu 22. 10. 2020 yani bugün açıklanacak. KPSS lisans sonuçları ÖSYM ais ekranı üzerinden T.C kimlik numarası ve şifre ile sorgulanabilecek. Adaylar aldıkları puan sonucunu memur olabilmek için gerekli yerlerde kullanacak ve mülakata girecek.
ÖSYM AİS GİRİŞ EKRANI!
ÖSYM KPSS 2020 LİSANS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
6, 12 ve 20 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen KPSS lisans oturumlarının sonucu 22 Ekim Perşembe günü yani bugün açıklanacak. ÖSYM takviminde sonuçların saat kaçta açıklanacağına dair bir bilgi bulunmuyor.