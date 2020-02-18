KPSS başvuruları ne zaman? 2020 ÖSYM KPSS başvuru ve sınav tarihleri

2020 ÖSYM KPSS başvuru ve sınav tarihleri, yoğun ilgi görüyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, KPSS puanlarına göre atamalar yapılıyor. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk bu sene yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) merkezi yerleştirme takvimini açıkladı. Binlerce memur olmak isteyen aday, sınav ve başvuru tarihlerini araştırıyor. KPSS 2020 başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM takviminde de yer aldı. İşte ÖSYM KPSS sınav ve başvuru tarihleri..

ÖSYM KPSS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri alan sınavı 19 Temmuz’da , KPSS A – Alan Bilgisi sınavı 25- 26 Temmuz tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı da 9 Ağustos’ta yapılacak.

Önlisans mezunları 12 Ağustos’tan 25 Ağustos tarihine kadar sınava başvuru yapabilecek, 18 Ekim’de de sınava girecek.

Ortaöğretim mezunları için başvuru tarihi 21 Ağustos- 7 Eylül tarihleri, sınav günü ise 8 Kasım olarak belirlendi.

Din Hizmetleri Alan Bilgisi’nden sınava girecek olan adaylar, 29 Eylül- 7 Ekim’de başvuru yapacak, 22 Kasım’da da sınava girecekler.

KPSS-2020/1 için kurumlar yerleştirme taleplerini 9 Mart-29 Mayıs 2020 tarihleri arasında bildirecek, adaylar tercihlerini 14-21 Temmuz tarihlerinde yapabilecek.

KPSS-2020/2 için ise kurumlar taleplerini 10 Ağustos’tan 30 Ekim’e kadar bildirebilecek, adayların tercih işlemleri 17-24 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek.

KPSS NEDİR?

KPSS, Kamu Personel Seçme Sınavı oluyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.