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25 Aralık 2020 Cuma 12:37 | Son Güncelleme:

KPSS-2020/2 tercih tarihleri belli oldu

KPSS-2020/2 tercih tarihleri belli oldu

KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemleri 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 arasında yapılacak.

KPSS 2020/2 tercih kılavuzu için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan son dakika açıklaması geldi. KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından merakla beklenen KPSS 2020/2 tercih kılavuzu, önümüzdeki günlerde ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemlerinin 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirebileceğini duyurdu. KPSS 2020/2 tercih kılavuzunun önümüzdeki günlerde ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanması bekleniyor.

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