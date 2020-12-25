KPSS-2020/2 tercih tarihleri belli oldu

KPSS 2020/2 tercih kılavuzu için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan son dakika açıklaması geldi. KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından merakla beklenen KPSS 2020/2 tercih kılavuzu, önümüzdeki günlerde ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemlerinin 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirebileceğini duyurdu. KPSS 2020/2 tercih kılavuzunun önümüzdeki günlerde ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanması bekleniyor.