KPSS-2020/13 sonuçları açıklandı! Karayolları sözleşmeli personel sonuçları sorgulama ekranı

ÖSYM KPSS-2020/13 sonuçları açıklandı. 07 - 12 Ekim 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/13 Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin web sayfasından ulaşabilecek.

KPSS 2020/13 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

KPSS 2020/13 SONUÇLARI AÇIKLANDI!

07 - 12 Ekim 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/13 Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Ekim 2020 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan 9.176 adayın 170'i yerleşti. Boş kontenjan kalmadı.