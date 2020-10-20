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  • KPSS-2020/13 sonuçları açıklandı! Karayolları sözleşmeli personel sonuçları sorgulama ekranı
20 Ekim 2020 Salı 10:10 | Son Güncelleme:

KPSS-2020/13 sonuçları açıklandı! Karayolları sözleşmeli personel sonuçları sorgulama ekranı

KPSS-2020/13 sonuçları açıklandı! Karayolları sözleşmeli personel sonuçları sorgulama ekranı

KPSS-2020/13 Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda 07 - 12 Ekim 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/13 Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu.

ÖSYM KPSS-2020/13 sonuçları açıklandı. 07 - 12 Ekim 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/13 Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin web sayfasından ulaşabilecek.

KPSS 2020/13 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

KPSS 2020/13 SONUÇLARI AÇIKLANDI!

07 - 12 Ekim 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/13 Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Ekim 2020 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan 9.176 adayın 170'i yerleşti. Boş kontenjan kalmadı.

<p>Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a><br></p>

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