KPSS 2020 4 tercih kılavuzu: Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl yapılır?

KPSS 2020/4 tercih kılavuzu yoğun ilgi görüyor. KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılıyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri 14 Şubat - 20 Şubat tarihleri arasında yapılıyor. Henüz başvurularını gerçekleştirmemiş olan adaylar, başvuruları nasıl yapacaklarını araştırıyor.

KPSS 2020/4 TERCİH YAPMA EKRANI

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ



SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercihler, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılabiliyor. Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılıyor. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE ÖDENİR?

Tercih Ücreti olarak 20 TL ödeme yapılıyor. Ödeme yapılan yerler şu şekilde sıralanıyor:

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)