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  3. KPSS 2019/8 tercih kılavuzu yayınlandı! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tercihleri nasıl yapılır?

KPSS 2019/8 tercih kılavuzu yayınlandı! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tercihleri nasıl yapılır?

KPSS 2019/8 tercih kılavuzu yayınlandı! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tercihleri nasıl yapılır"

KPSS 2019/8 tercih kılavuzu yayınlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tercihleri nasıl yapılır? merak ediliyor. Adaylar, tercihlerini 18-25 Aralık 2019 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 25 Aralık 2019 saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir. İşte detaylar..

KPSS 2019/8 tercih kılavuzu yayınlandı. ÖSYM'den yapılan duyuruda "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. İşte KPSS 2019/8 tercih kılavuzu detayları..

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'DEN DUYURU

ÖSYM'den yapılan duyuruda "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS-2019/8 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar, tercihlerini 18-25 Aralık 2019 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 25 Aralık 2019 saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2019/8 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir." denildi.

 


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