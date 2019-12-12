KPSS 2019/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2019/2 tercihleri için son gün bugün..

KPSS 2019/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. KPSS-2019/2 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı. Adaylar 3-12 Aralık tarihleri arasında tercihlerini “https://ais.osym.gov.tr” adresinden yapabilecek. Şimdi sıra sonuçlarda. KPSS 2019/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? merak edilmeye başladı. İşte yanıtı..

KPSS 2019/2 TERCİHLERİ BUGÜN SONA ERİYOR

3 Aralık'ta başlayan KPSS-2019/2 tercihleri bugün saat 23.59'da son buluyor.

KPSS 2019/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS-2019/2 tercih sonuçları için bir tarih verilmedi. Tarih netleştirğinde haberimizde olacak.

KPSS TERCİH ROBOTU YAYINLANDI MI?

KPSS tercih robotu 2017 yılında KPSS 2017/2 tercih döneminde hizmete sunulmuştu. Adaylar nitelik, il, ilçe, kurum ve kadroya göre tercih yapabiliyordu. Ancak geçtiğimiz yıl katılımın daha az olması nedeniyle bu hizmet yenilenmedi. Bu sene ise KPSS tercih robotu henüz yayınlanmadı.

KPSS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresine giriniz ve “ADAY İŞLEMLERİ” alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi giriniz.

İnternet erişim şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden “Şifremi Unuttum” alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. Bu sorulara doğru cevap veremediği için internet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarının aslı ile birlikte ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri/yetkili Başvuru Merkezlerine şahsen başvurarak ücreti karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır. Adaylar şifrelerini, daha sonraki gerek tercih gerekse sınavlar ile ilgili işlemlerde de kullanacağından, özenle saklamalıdır. Adayın kişisel bilgisi olan şifreler, başka hiç bir kişiye verilmemektedir.

“ADAY İŞLEMLERİ” alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve “Tercih Bildir” alanına tıkladıktan sonra size ait bazı bilgiler ekrana gelecektir. Bu bilgilerde düzeltme gereği duyuyorsanız aşağıda 3.7. maddedeki açıklamalara göre hareket ediniz. Sonra hazırlamış olduğunuz tercih listenizdeki kadro ve pozisyon kodlarını sırasıyla ekrandaki ilgili alana yazınız.

Mezun olduğunuz ortaöğretim/ön lisans/lisans programı tercih etmiş olduğunuz kadro/pozisyon için aranan nitelikler ile uyumlu değilse yapmış olduğunuz tercih, sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Tercihlerinizi yaparken bu durumu göz önünde bulundurunuz.