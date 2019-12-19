KPDK toplantısı 2019 ne zaman, saat kaçta? KPDK toplantısı nedir?

KPDK toplantısı 2019 ne zaman, saat kaçta? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Gözler 2019 yılı Kamu Personeli Danışma Kurulunun (KPDK) toplantısına çevrildi. Toplantıda sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, 3600 ek göstergenin kapsamı ve maaşlardaki vergi kesintileri başta olmak üzere kamu çalışanlarını ilgilendiren konular gündeme getirilecek. KPDK toplantısı 2019 ne zaman, saat kaçta? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde..

KPDK TOPLANTISI 2019 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) bugün toplanıyor. Milyonlarca memurun ve emeklinin gözü Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun (KPDK) toplantısına çevrildi. Toplantının saati bilinmiyor.

3600 EK GÖSTERGENİN KAPSAMI GENİŞLETİLMELİ

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KPDK'nin yılda iki kere toplanması gerektiğini belirterek, Kurulun işlevsel hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

KPDK'de, kamuda sözleşmeli personelin (4/B) durumunu masaya taşıyacaklarını vurgulayan Tonbul, kamuda istisna durumlar için ortaya çıkan sözleşmeli personel istihdamının, zamanla genel bir istihdam biçimine dönüştüğüne dikkati çekti.

Sözleşmeli personelin, görevde yükselememe ve tayin olamama gibi birçok sorununun bulunduğunu belirten Tonbul, "310 bin sözleşmeli personelin sorunlarının çözümü, kadroya geçirilmelerinden geçiyor. Sözleşmelilere kadro talebimizi KPDK'ye taşıyacağız. Taşımakla da kalmayacağız, işin takipçisi olacağız." diye konuştu.

Masaya taşıyacakları diğer bir gündem maddesinin 3600 ek gösterge olacağını bildiren Tonbul, hükümetten 3600 ek göstergenin kapsamının genişletilmesi ve bir an evvel hayata geçirilmesini istediklerini söyledi.

VERGİNİN YÜZDE 15'İ AŞAN KISMI KARŞILANSIN

Tonbul, ortalama devlet memuru maaşı 4 bin 500 lira olarak düşünüldüğünde, kamu görevlilerinin 8'inci aydan itibaren yüzde 20'lik vergi dilimine girdiğine dikkati çekerek, maaşlardaki kayıpların önüne geçilebilmesi için gelir vergisinin yüzde 15'i aşan kısmını devletin karşılaması gerektiğini dile getirdi.

Toplu sözleşmede alınan ama uygulanmayan kararları da KPDK'ye taşıyacaklarını belirten Tonbul, "Maalesef devlette bu kararları takip eden bir birim yok. Devlet Personel Başkanlığının kapanmasıyla sorunun boyutu daha da artacak. Memur sözleşmelerinin takibiyle ilgili kamuda birimler kurulmalı." dedi.