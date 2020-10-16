Kozmik Oda kumpasında 28 kişiye ceza... Hard disk teslim eden albay beraat etti

FETÖ’nün “Kozmik Oda” kumpası davasına ilişkin davada mahkeme, 28 sanığa “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 2 yıl 1 ay ile 10 yıla kadar hapis cezası verdi. Heyet, aralarında eski Genelkurmay Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse’nin de bulunduğu 54 sanığın üzerlerine atılı suçlardan beraatına karar verdi.

Emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok, Muharrem Köse’ye verilen beraat kararıyla ilgili eleştirilerde bulundu. Köse’nin kumpasla bağlantılı olduğunu belirten şunları söyledi:

HARD DİSKİ O VERDİ



Kozmik Oda’da arama yapan hakim Kadir Kayan’ın topladığı bilgiler, bir hard diske konuldu. Bu disk Genelkurmay Destek Komutanlığı’nda güvenli odada muhafazaya alındı. Bu arada 17/25 Aralık olayı oldu. Adli Müşavir Muharrem Köse, 19 Aralık’ta ve 21 Aralık’ta dönem savcısı Mustafa Bilgili’ye iki resmi yazı yazıyor. ‘Güvenli odada bakım onarım yapılacak, hard diski alın’ diyor. Bilgili de bunun üzerine Genel kurmaya yazı yazıyor, ‘hard diski bize gönderin’ diyor.

17/25 Aralık sürecinde ABD büyükelçilğinde OCD diye bir bölüm var, CIA ajanları çalışır. Bilgili, burada iki defa telefon görüşmesi yapıyor. Benim yorumum, Köse kozmik bilgileri Bilgili’ye, Bilgili de bunları ABD’lilere veriyor.

KARAR ŞAŞIRTICI



“Muharrem Köse’nin Kozmik Oda’ ile irtabatlı olduğuna dair kanıt budur. Resmi yazı vardır. Bütün bunlar ortadayken beraat verilmesi şaşkınlık vericidir. Ankesörlü telefonlarda, içeriği bilinmeyen konuşmalarda bile ağır cezalar alınırken, Kozmik Oda gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin en mahrem bilgilerinin korunduğu bir odadan bilgilerin ifşa edilmesine 2 yıl ila 10 yıl orasında ceza verilmesi anlaşılır gibi değildir.”