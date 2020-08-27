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  3. Kozan'daki yangınla ilgili gözaltı sayısı 4 oldu
27 Ağustos 2020 Perşembe 09:14 | Son Güncelleme:

Kozan'daki yangınla ilgili gözaltı sayısı 4 oldu

Kozan'daki yangınla ilgili gözaltı sayısı 4 oldu
AA

Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınıyla ilgili daha önce 3 kişi gözaltına alınmıştı. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yangınla ilgili bir kişi daha gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince, 23 Ağustos'ta öğle saatlerinde Kuyubeli Mahallesi'nde çıkan orman yangınıyla ilgili bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 4'e yükseldi.

Gözaltındaki 4 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kozan ilçesinde 23 Ağustos'ta çıkan ve 25 Ağustos'ta kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili önceki gün 3 zanlı yakalanmıştı.

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