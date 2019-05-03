Köyün küçük 'sanatçıları' hayallerine kavuştu

Afyonkarahisar'ın Kale köyünde iki kardeşin, ellerindeki tahta parçalarını müzik aleti gibi tutarak şarkı söyledikleri video, sosyal medyada hızla yayılınca, çocuklara bağlama ve org hediye edildi.

Sosyal medyadaki videoyu gören Tüm Etkinlik Teknolojileri Sektörü Derneği (TETSED) üyeleri, köye giderek 10 yaşındaki Hasan ve 7 yaşındaki kardeşi İsmail Gümüş'e bağlama ve org hediye etti.

Biberondan mikrofon, plastik kasalardan org ve ses sistemi yaparak söyledikleri türkünün, bir yakınlarının videoyu çekilip sosyal medyaya yüklenmesiyle dikkatleri üzerlerine çeken çocuklar, müzik aletlerinin hediye edilmesiyle büyük sevinç yaşadı.

TETSED üyesi Kemal Ürkmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların azmine ve müzik merakına hayran kaldıklarını söyledi.

Türkiye etkinlik sektörünün çatı kuruluşu olarak, imkansızlıklar içerisinde yeşeren bu müzik aşkına kayıtsız kalmadıklarına işaret eden Ürkmez, şöyle konuştu:

"İnanıyoruz ki bu çocuklarımız ileride bizleri gururlandıran birer sanatçı, iyi müzik icra eden kişiler olacaklar. Bundan sonra da Türkiye'nin neresinde olursa olsun bu kardeşlerimiz gibi meraklı olan, imkanlar doğrultusunda zorluk yaşayanlara bütün dernek üyelerimizin elinden gelen bütün imkanları kullanacağını duyurmak isteriz. Derneğimiz bu konuda da bütün teknik altyapısıyla hizmet vermeye hazırdır."

"İnternette herkes beğenmiş"

Çocukların dedesi Hasan Gümüş ise torunlarına gelen hediyeler için teşekkür etti.

Torunlarının daha önce kendi imkanlarıyla sistem kurarak şarkı söylediklerini anlatan Gümüş, şöyle devam etti:

"Amcamın oğlu bunların şarkı söylediğini görüyor ve telefona çekiyor. İnternete atıyor. İnternette herkes beğenmiş. Görüntülerde torunlarım org ve saz çalıyor. İki kardeş iyi bir ekip oldular. Okuldan geldikten sonra canları sıkılınca evin önünde bunlarla oyalanıyorlar. Büyük torunum düğünlerde gördüğünün aynısını burada yapıyor. Şarkı söylemeyi çok seviyor, sanatçı olmak istiyor. İnşallah olur."

"İleride sanatçı olmayı istiyorum"

Çocuklardan Hasan Gümüş, müziği çok sevdiğini anlattı.

Görüntüleri sosyal medyada yayıldıktan sonra Türkiye'nin çeşitli yerlerinden müzik aletleri geldiğini dile getiren Gümüş, "İleride sanatçı olmayı istiyorum. Neşet Ertaş'ı çok seviyorum. Onun gibi olmak istiyorum. Düğünlerde gördüğüm her şeyi evde yaptım. Biberondan mikrofon, kasalardan org ve tenekelerden ses sistemi yaptım. Kardeşim de benim gibi müziğe çok meraklı. Onunla iyi ekip olduk." ifadelerini kullandı.

İsmail Gümüş de gelen hediyelerin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Müziği çok seviyorum. Babamın maddi durumu iyi olmadığı için, ağabeyimle ekipman kurduk. Ben org çalıyormuş gibi yapıyorum, ağabeyim de saz çalıp şarkı söylüyor." diye konuştu.

(AA)