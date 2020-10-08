Kovid'de 3 kritik adım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başkanlığında gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamada yerli aşı için müjde verildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Bilim Kurulu’nda aşı çalışmalarında gelinen noktanın görüşüldüğü ifade edildi. Açıklamada şu bilgiler paylaşıldı: “İnsan üzerinde ilk uygulamalara en yakın 5 aşının geldiği aşama Bilim Kurulu üyeleri ile ele alınmış, araştırma ürünü olarak üretilen ilk aşının detayları ve diğer 4 aşıda izlenecek aşamalar değerlendirilmiştir. Hayvan deneyleri tamamlanan aşı adayları için GMP (İyi İmalat Prosedürleri) sertifikasyonu bulunan tesiste ilk aşı için üretim aşamasına geçildiği diğer 4 aday için üretimin de yakın olduğu görüşü netlik kazanmıştır.”

PCR TESTLERİ YENİDEN



Toplantıda bakanlığın TÜİK ile işbirliği içinde yürüttüğü ‘Toplumsal Bağışıklık ve İnsidans Görülme Sıklığı Taraması’ çalışmalarının da tekrarlanması konusunda karara verildiği hatırlatılarak şöyle denildi: “Antikor seviyesi ölçümüyle bağışıklığın tespiti, PCR testi ile aktif vaka oranının yeniden değerlendirilmesi çalışmasının tekrarının pandeminin seyrini daha net çizgilerle değerlendirme açısından faydalı olacağı belirtilmiştir.”

TEST SAYISI ARTACAK



“Testlerin yaygınlaştırılarak, temas şüpheli vakalar haricinde test sayısının daha da arttırılması yönünde görüş birliğine varılmıştır.”

AĞIR HASTA SAYISI DÜŞÜYOR



Türkiye dün 116 608 test yapıldı, 1581 yeni hastalık tanısı konulurken, 56 kişi vefat etti. Sağlık Bakanı Koca “Ağır hasta sayısı 1411, düşüş eğilimi başladı. Düşüşün devamı hastaların erken tedaviye başlamasıyla mümkün” dedi.