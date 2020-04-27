Kovid-19'u yendi, hastalarına koştu

İzmir’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan göğüs hastalıkları profesörü Bünyamin Sertoğullarından sağlığına kavuşmasının ardından izin kullanmadan hastalarını tedavi etmek için görevine başladı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapan 45 yaşındaki Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından’a rahatsızlanması üzerine 29 Mart’ta Kovid-19 testi yapıldı.

ATEŞ, ÖKSÜRÜK YOKTU



Test sonucunun pozitif çıkması üzerine Sertoğullarından evinde karantina altına alındı. Sertoğullarından, evinde dinlendiği 14 gün boyunca hastanede görev yaptığı doktor arkadaşlarına sosyal medya aracılığıyla deneyimlerini aktardı, hastalara uygulanacak tedavi yöntemleri konusunda meslektaşlarına destek oldu.

Sertoğullarından, Bendeki semptomları ise halsizlikle başladı, sonra eklem ağrılarım oldu, ateş ve öksürük yaşamadım” dedi.