Kovid-19'la mücadele bu raporda... Salgının kitabını yazdık

OSMAN NURİ CERİT



Türkiye, aldığı önlemler sayesinde Kovid-19’u kontrol altına almayı başardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla alınan önlemler ‘Ulusal Pandemi Eylem Planı’ başlıklı raporda toplandı. 434 sayfadan oluşan raporda 16 bakanlık başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na bağlı 8 başkanlık, 4 ofis ve Milli Güvenlik Kurulu Sekterliğinde alınan tedbirlerin toplamı 2 bin 226’yı buldu. Ocak ayından bu zamana kadar virüsü kontrol altına alınmasında etken olan adımlardan bazıları raporda şu şekilde yer aldı:

PANDEMİ EĞİTİMİ VERİLDİ

Eğitim kurumlarında pandemi ve hastalıktan korunma yolları hakkında eğitim verildi. Talep doğrultusunda sağlık hizmetleri alanında eğitim alan öğrencilerin görevlendirilmesi sağlandı. Askeri birliklerde pandemi faaliyet planları hazırlanarak terhisler ve askere alımlar gerçekleştirildi.

HAYVANLAR AŞILANDI

Hayvanlarda hastalık kontrolü ve pandeminin önlenmesi ile ilgili gerekli tedbirler alındı. Pandemi hayvan kaynaklı ise gerekli aşılama, kontrol, itlaf ve imha çalışmaları yapıldı.

İZOLASYON SAĞLANDI

Olası mevsimsel pandemi vakalarının toplum içinde bulaştırıcılığının engellenmesi için evde istirahat gibi izolasyon önlemleri alındı. Genel hijyen kurallarının toplumda alışkanlık haline getirilmesi sağlayacak önlemler alındı.

DESTEK PLANI YAPILDI



Pandemi döneminde ortaya çıkan ihtiyaçlara yönelik mali düzenlemeler yapıldı, gerekli ödemelerin sağlanmasına yönelik planlar devreye sokuldu. Virüsün yayılmasının önlenmesi için esnek ve evden çalışma modeline geçildi. Az sayıda çalışan ile işin yürütülmesi planlandı.

İLAÇLAR DEPOLANDI



Ülkemizde pandemik hastalıklara karşı araştırmaların geliştirilmesi sağlandı. Hastalığın fark edilmesine yönelik sürveyans çalışmaları sürdürüldü ve güçlendirildi. Sağlık sistemlerinin tüm topluma hizmet verecek şekilde hazırlıklı olmaları için iyileştirmeler yapıldı. Tedavide kullanılacak ilaçlar önceden depolandı.



ÇALIŞMA HAYATI DEĞİŞTİ

Salgın süresince aktif olarak çalışan personele yerinde psikososyal destek veriliyor. Ayrıca bu destek hastalığı ağır geçiren veya vefat eden hastaların yakınlarına ve sağlık dışı çalışanlara da sağlandı. İş yerlerinde pandemi planları devreye sokuldu.

KAMU DÜZENİ KORUNDU

Güvenlik ve trafikle ilgili hizmetlerin pandemiye uygun şekilde devamlılığı sağlandı. İzolasyon gibi uygulamaların gerçekleştirilmesinde güvenlik desteği sunuldu. Sınır güvenliği, mülteci akınları, düzensiz göçmenler ve diğer nüfus hareketleri konusunda gerekli tedbirler alındı.





