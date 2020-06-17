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  3. Kovid-19'a karşı toplu taşımada sıkı tedbir: Ayak butonu eklendi
17 Haziran 2020 Çarşamba 17:37 | Son Güncelleme:

Kovid-19'a karşı toplu taşımada sıkı tedbir: Ayak butonu eklendi

Kovid-19'a karşı toplu taşımada sıkı tedbir: Ayak butonu eklendi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili normalleşme süreci kapsamında otobüslerde el butonları yerine ayak butonları yerleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, normalleşme süreci kapsamında toplu taşıma araçlarında virüse karşı önlemler artırıldı. Virüsün yayılmasının önüne geçmek amacıyla otobüslerden el butonları kaldırılarak ayak butonları yerleştirildi. Ayrıca Balıkesir Şehirlerarası Otobüs Terminali girişine de vatandaşların vücut sıcaklıklarını ölçmek amacıyla termal kameralar yerleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş (BTT) otobüslerinde yoğunluk oluşmaması için araçların sabah ve akşam sefer aralıkları 30 dakikaya düşürüldü. Seferler, gün içinde saatte bir olarak 23.00'a kadar devam edecek. Ayrıca otobüslerin zeminlerine de vatandaşlara fiziki mesafeyi hatırlatmak için etiketler yapıştırıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen BTT AŞ Filo Yönetim ve İşletmeler Müdürü Halil Aygün, tedbirler kapsamında araçları dezenfekte ettiklerini belirterek, araçların gece temizlikleri yapıldıktan sonra ultraviyole ışın tutarak vatandaşların sağlıklı yolculuk yapmaları için çalıştıklarını bildirdi. 

Aygün, merkez ve ilçe terminallerin temizliğine çok önem verdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti: 

"Bunun için personel sayımızı artırdık. Ayrıca terminal girişlerimize vatandaşlarımıza fiziki mesafeyi hatırlatıcı levhalar koyduk. Girişe vatandaşlarımızın vücut ısılarını ölçmek için termal kameralarımızı yerleştirdik. Bu süreçte vatandaşlarımızın sağlığını düşünerek Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın vizyonuyla önleyici sağlık tedbirlerimiz almaktayız."

AA-İHA

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